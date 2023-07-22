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        Doğaseverler Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 21:09
        Doğaseverler Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü

        VAN (AA) - Bitlis'te yüzücüler "2. Van Denizi Yüzme Festivali" kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü.

        Van Büyükşehir Belediyesince Van Gölü'nün tanıtılması yerli ve yabancı turistlerin kente ilgisini artırmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Van Denizi Yüzme Festivali" devam ediyor.

        Etkinliğin bugünkü etabında profesyonel yüzücüler, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün serin sularında yüzdü.

        Van Gölü Aktivistleri Derneğince desteklenen festivale katılmak için İzmir'den gelen Servet Ateş, festivali düzenleyenlere teşekkür etti.

        Ateş, "Festival çok güzeldi. Bizler Van Gölü'ne dikkat çekmek ve Van Gölü Havzası'nın güzelliklerini tanıtmak istiyoruz. Nemrut Krater Gölü'nün güzelliği ve doğası da adeta bizleri büyüledi." dedi.

        Ankara'dan gelen Ahmet Yıldız, "Festivale ailecek katıldık. Masmavi sularda yüzdük. Doğa harikaydı. Herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Festival yarın Akdamar Adası'nda yapılacak yüzme etkinliğiyle sona erecek.

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