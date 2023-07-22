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        Van'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 22:39
        Van'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Vali Mithat Bey Mahallesi'nde metruk bir yapıda düzensiz göçmenlerin saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Özel Hareket Polislerinin de katıldığı operasyonda 11 düzensiz göçmen ve göçmenleri sakladıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine telim edilirken, 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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