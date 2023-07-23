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        Van'da Samancılar Sitesi'ndeki yangın sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 13:26
        Van'da Samancılar Sitesi'ndeki yangın sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

        VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki Samancılar Sitesi'nde 5 Temmuz'da çıkan yangın sonrası alanda başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bostaniçi Mahallesi'ndeki sitede 5 Temmuz'da çıkan, 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan, 7 iş yeri ve bir kamyonetin kullanılamaz hale geldiği, bazı iş yerlerinde de hasarın oluştuğu yangın sonrası başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda 20 iş makinesiyle yürütülen çalışmalarda, 200 ton yanmış saman Van-Özalp kara yolundaki atık tesisine taşındı.

        İtfaiye ekipleri de olası bir yangına karşı tedbir amaçlı alanda bekletiliyor.

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