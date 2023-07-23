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        Van'da polis, adayları sınava yetiştirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:57
        Van'da polis, adayları sınava yetiştirdi

        VAN (AA) - Van'da polis, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yetişmeye çalışan 5 adayın sınava girmesini sağladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür 1. Oturum Sınavının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla il merkezinde 60 okulda 229 personel görevlendirildi.

        Sınav günü trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda 15 ekiple gerekli tedbirler alındı.

        Görevli ekipler, kent merkezinde sınava yetişmeye çalışan 5 kişiye de yardımcı oldu, sınava girmelerini sağladı.

        Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her an her yerdeyiz." denildi.

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