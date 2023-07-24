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        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 10:36
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

        VAN (AA) - Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 17-23 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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