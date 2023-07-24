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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 10:49
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

        VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara, telefon ve safran ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17-23 Temmuz'da gerçekleştirilen 6 operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 kilo 850 gram safran, 1309 paket sigara, 110 elektronik sigara, 125 telefon, 3 tabanca şarjörü, 376 fişek ve çek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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