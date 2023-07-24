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        Van'da çocukların yaptığı resimler sergilendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:12
        Van'da çocukların yaptığı resimler sergilendi

        VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki resim kurslarında eğitim alan çocuklar, yaptıkları yağlı boya çalışmaları sergiledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşları 7-17 arasında değişen çocukların yaptığı 80 çalışma, İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi'nde sergilendi.

        13 yaşındaki Tuana Kızılaslan, çizdiği üç resmi sergide beğeniye sunduğunu belirterek, "Resim yapmayı çok seviyordum. Kurs sayesinde yeteneğimi bir adım ileriye taşıyarak ilk defa sergiye katıldım. Resimlerimin sergilenmesi beni ve ailemi çok mutlu etti. Öğretmenlerime ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Açılışa, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, eğitmenler ve çocuklar katıldı.

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