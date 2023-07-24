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        Van Valisi Balcı'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:38
        Van Valisi Balcı'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Balcı, mesajında, basının toplumun sesi, gözü ve vicdanı olduğunu, kamuoyunu aydınlatmak ve doğru bilgi akışını sağlamak adına büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

        Doğru haber alma hakkının demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

        "Kurumsal olarak basın mensuplarının güvenliğini ve bağımsızlığını desteklemek, özgürce haber yapmalarına olanak sağlamak ve sansürsüz bir ortamda çalışmalarını sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyor, başta ilimizde görev yapanlar olmak üzere tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum."

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