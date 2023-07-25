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        Besiciler sıcaktan bunalan hayvanlarını Van Gölü'nde serinletiyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 09:42
        Besiciler sıcaktan bunalan hayvanlarını Van Gölü'nde serinletiyor

        VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde besiciler, havanın ısınmasıyla sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlarını Van Gölü'nde yüzdürüyor.

        Gölağzı Mahallesi'nde besicilik yapanlar, büyükbaş hayvanlarını göl kıyısındaki bölgelerde otlatıyor.

        Gün boyu beslenen hayvanların, sıcaklığın arttığı saatlerde de serinlemeleri için Van Gölü'ne girmesi sağlanıyor.

        Bir süre suda kaldıktan sonra gölden çıkarılan hayvanlar, tekrar otlatılıyor.

        Besici Gökhan Kızıldere, AA muhabirine, gölde büyükbaş hayvanları yıkayarak serinletmeye çalıştıklarını söyledi.

        Van Göl suyunun şifalı olduğunu anlatan Kızıldere, "Gölün sodalı suyu cilt hastalıklarına ve ayağında yara olan hayvanlara iyi geliyor. Havanın ısındığı saatlerde hayvanlarımızı göl kıyısına getiriyoruz. Suya girmelerini sağlıyoruz. Büyüklerimiz de hayvanlarını gölde yıkardı. Yaz aylarında hayvanlarımızı haftada birkaç defa getiriyoruz." diye konuştu.

        Burhan Dinç ise hayvanlarının gölde yüzdükten sonra rahatladığını ifade ederek, "Havalar çok sıcak. Hayvanlar suya girerek serinliyor. Şifalı olan göl suyu hayvanlarımıza iyi geliyor." dedi.

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