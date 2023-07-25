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        Van'da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:22
        Van'da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

        VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 102 tüp, 6 kilo amonyum nitrat, 15 metre kablo, 3 akü ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen Karataş Çukurları kırsalındaki sığınak ve barınaklara operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 102 tüp, 6 kilo amonyum nitrat, 15 metre elektrik kablosu, 3 akü ve muhteviyatı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.​​​​​​​

        Tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi.

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