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        Van'da 12 araç trafikten menedildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:36
        Van'da 12 araç trafikten menedildi

        VAN (AA) - Van'da yüksek sesle müzik dinleyen, abartı egzoz kullanan ve kamu huzurunu bozan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 12 araç trafikten menedildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 18-25 Temmuz'da kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı, uygulamalar sırasında 17 bin 287 aracı kontrol etti.

        Denetimlerde, 176 araç ve sürücüye yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 12 araç trafikten menedildi.

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