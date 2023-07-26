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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari'de konuştu:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:53
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari'de konuştu:

        HAKKARİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de yüzyılın depremlerinin arka arkaya yaşandığını belirterek, "Ciddi yıkımlar oldu. Oralarda teyakkuz durumunda sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Çok şükür önemli bir aşamaya da geldik." dedi.

        Programlara katılmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Bakan Uraloğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

        Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali Akbıyık ile bir süre görüşen Uraloğlu, ardından AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

        Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Seçimlerin ardından oluşturulan kabinede görev almaktan şeref duyduğunu belirten Uraloğlu, "Allahuteala nasip, Cumhurbaşkanımız takdir etti. Biz de gücümüz ve imkanımız yettiği kadar ülkemize hizmet etme gayreti içinde olacağız. Türkiye çok dinamik bir ülke. AK Partimizin kongre süreci yakında başlıyor. Mevcut belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız var. Onların bu anlamda gayretleri, süreci yönetme noktasında katkıları olacak." diye konuştu.

        Gelirken Yüksekova'nın sokaklarında ve caddelerinde biraz dolaştığını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Yüksekova genç nüfusu yüksek bir ilçemiz. Burada çok ciddi bir hareketlilik ve canlılık var. Bizim de kurumlarımızla bunu desteklememiz, ihtiyaçlarına bakmamız lazım. Bakanlık olarak sorumluluğumuzda olan ihtiyaçları alıyoruz. Yapılabilecekleri ilk etapta yapacağız. Biraz zamana ihtiyaç olanları planlayarak yapacağız. Ülkemizde yüzyılın depremleri arka arkaya oldu. Ciddi yıkımlar oldu. Orada teyakkuz durumunda sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Çok şükür önemli bir aşamaya geldik. Burada hemen yapılması gerekenleri de mutlaka yapacağız. 'Oralarda deprem oldu. Buradaki her şeyi bırakalım' anlayışı içinde asla olmayacağız. Altını özellikle çizmek isterim. Bazen bunu yanlış değerlendirenler ya da suiistimal etmek isteyenler olabilir. Buna asla fırsat vermeyeceğiz."

        Hakkari'nin duruşunun kendileri için kıymetli olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Seçim olduğu zaman kulağımızı, gözümüzü buraya çeviriyoruz. Sizin ne dediğinize bakıyoruz. Yerel seçimlerde inşallah 'evet Hakkari'ye ve Yüksekova'ya da bu yakışırdı' diyecek sonuçları alacağımıza inanıyorum. Süreci Cumhurbaşkanımız zaten başlattı. Biz de tüm teşkilatlarımızla beraber süreci yakından takip edeceğiz ve yürüteceğiz. Buranın derdiyle dertleneceğiz." diye konuştu.

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