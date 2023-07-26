Bakan Uraloğlu, Yeniköprü-Yüksekova Yolu T-1 Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı:

HAKKARİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yolu medeniyetin simgesi olarak gördüklerini belirterek, "Ülkemizin her noktasına ulaştırmayı hedeflediğimiz yol ağımızın kalitesini her geçen gün yükseltiyoruz. Hayata geçirdiğimiz ve yapımı devam eden tüm projelerimizle sosyo-ekonomik gelişmişliği şehirler, bölgeler arasında dengeli bir şekilde inşa ediyoruz. Ülkemize ulaşımda çağ atlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki temaslarının ardından Yeniköprü-Yüksekova Yolu T-1 Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşım ve iletişim alanında büyük ve önemli projeleri yaklaşık 193 milyar dolar yatırım yaparak hayata geçirdiklerini söyledi.

Ülkenin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdüklerini anlatan Uraloğlu, Türkiye'yi, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdüklerini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, 2003'te başlattıkları hamleyle kara yolu ulaşım ağını güçlendirdiklerini aktararak, "Yaklaşık 2 trilyon 550 milyar lira yatırımla aslan payını kara yollarına verdik. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayısını 6'dan 77'ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık." dedi.

2003'ten bu yana 439 kilometre uzunluğunda 3 bin 770 köprüyü ve 673 kilometre uzunluğunda 403 tüneli tamamlayarak hizmete sunduklarını dile getiren Uraloğlu, çok yakında bunlara Yeniköprü-Yüksekova yolu kapsamında inşa edilen 3 bin 965 metre uzunluğundaki T-1 Tüneli'ni ekleyeceklerini kaydetti.

Uraloğlu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin İran'a açılan en önemli kapılarından biri olan Hakkari'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 2003'ten bu yana yaklaşık 23 milyar 250 milyon lira harcama yaptıklarını anlattı.

Hakkari’de 2003'te sadece 1 kilometre bölünmüş yol varken, 97 kilometre daha yol yaparak, bölünmüş yol uzunluğunu 98 kilometreye yükselttiklerini belirten Uraloğlu, "Hakkari'de bitümlü sıcak karışım kaplama yoktu, 154 kilometre BSK kaplama yaptık. Bugün itibariyle Hakkari sınırları içerisinde çalışmaları devam eden 14 kara yolu projemiz bulunuyor. Yeniköprü-Yüksekova yolu projesi de bunların en önemlilerinden biridir. Bilindiği üzere Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacmi, gerçekleştirilen ikili anlaşmaların da etkisiyle hızla artmaktadır. Bu nedenle ülkemizi İran'a bağlayan yolların standardının artırılması önem kazanmıştır." diye konuştu.

Bu kapsamdaki yol kesimleri arasında yer alan ve yoğun ağır taşıt trafiğine hizmet veren Yeniköprü-Yüksekova yolunun uluslararası ticaretin gelişmesi için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"16,3 kilometre uzunluğundaki bu proje ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunu BSK kaplamalı 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getireceğiz. Proje kapsamında ışık görme töreni vesilesiyle bizleri bir araya getiren 3 bin 965 metrelik T-1 Tüneli ve 4 bin 566 metrelik T-2 Tünelini açacağız. Ayrıca 151 metrelik Çığlı Köprüsü, 282 metrelik Dilektaşı-1 ve 227 metrelik Dilektaşı-2 köprülerini de inşa edeceğiz. Böylece projenin tamamlanmasıyla birlikte mevcut güzergahı 7 kilometre kısaltarak fiziki ve geometrik standartları yükseltmeyi planlıyoruz. Ayrıca yol güzergahında can ve mal emniyetini arttırarak Yüksekova-Hakkari arası seyahat süresini 1 saat 15 dakikadan 50 dakikaya indireceğiz. Seyahat süresini 25 dakika azaltırken aynı zamanda akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Zamandan 84,3 milyon lira, akaryakıttan 27,1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 111,4 milyon lira tasarruf yapacağımızı öngörüyoruz. Projeyle yine Yeniköprü-Yüksekova yolunda bulunan keskin kurplar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimi de bertaraf edilecektir."

- "Yolu medeniyetin simgelerinden biri olarak görüyoruz"

Projenin tamamlanmasıyla heyelan, yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin ortadan kaldırılacağını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunulacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bugün Hakkari için ikinci bir müjdemiz daha var. Gün içeresinde Van-Hakkari kara yolunda '32 virajlar' olarak bilinen 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçiti'ndeki Güzeldere Tüneli’nde de ışık görme töreni gerçekleştireceğiz. Bu tünelimiz de tamamlandığında virajlı yollarıyla özellikle kışın sürücülerin adeta korkulu rüyası olan Güzeldere Geçiti'ni de tarihe gömeceğiz. Bizler yolu medeniyetin simgelerinden biri olarak görüyoruz. Ülkemizin her noktasına ulaştırmayı hedeflediğimiz yol ağımızın kalitesini her geçen gün yükseltiyoruz. Hayata geçirdiğimiz ve yapımı devam eden tüm projelerimizle sosyo-ekonomik gelişmişliği şehirler, bölgeler arasında dengeli bir şekilde inşa ediyoruz. Ülkemize ulaşımda çağ atlatmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından Uraloğlu ve beraberindekiler tünele girdi. İş makinesi kullanarak tünelin son bölümünü açan Uraloğlu'na işçiler Türk bayrağını hediye etti.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve kurum amirleri katıldı.