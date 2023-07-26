Van'da pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti
VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde pencereden düşerek yaralanan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
AFAD lojmanlarındaki binanın dördüncü katında yaşayan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın kızı Almira Ulutaş, dengesini kaybederek pencereden düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Almira Ulutaş'ın cenazesi memleketi Ankara'ya gönderildi.