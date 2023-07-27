Van'da "Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşmaları" düzenlendi
VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşmaları" toplantısı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda belediyelerin kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerin paylaşımı ve planlanan ortak çalışmalara ilişkin öneriler konuşuldu.
Toplantıya kurum müdürleri katıldı.