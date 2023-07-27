Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Van'da "Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşmaları" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:07
        Van'da "Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşmaları" düzenlendi

        VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşmaları" toplantısı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda belediyelerin kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerin paylaşımı ve planlanan ortak çalışmalara ilişkin öneriler konuşuldu.

        Toplantıya kurum müdürleri katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

        Benzer Haberler

        Van Gölü, arıtma tesisleriyle kirlilikten korunacak
        Van Gölü, arıtma tesisleriyle kirlilikten korunacak
        Bakan Uraloğlu: Deprem bölgesinde sıkıntıları gidermede önemli bir aşamaya geldik (4)
        Bakan Uraloğlu: Deprem bölgesinde sıkıntıları gidermede önemli bir aşamaya geldik (4)
        Bakan Uraloğlu, Başkale-Güzeldere Tüneli Işık Görme Töreni'nde konuştu:
        Bakan Uraloğlu, Başkale-Güzeldere Tüneli Işık Görme Töreni'nde konuştu:
        Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Van'da pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti
        Van'da pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti
        AFAD İl Müdürünün kızı, pencereden düşüp, yaşamını yitirdi (2)
        AFAD İl Müdürünün kızı, pencereden düşüp, yaşamını yitirdi (2)