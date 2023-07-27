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        Bakan Uraloğlu, Van'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:18
        Bakan Uraloğlu, Van'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti:

        VAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'da partisinin il başkanlığını ziyaretinde "Yerel seçimlere 5-6 aylık gibi bir süre kaldı, durmadan çalışacağız. Bu seçimi inşallah alacağız." dedi.

        Güneş enerjisi sistemleri santralinin açılış töreninin ardından Valiliği ziyaret eden Uraloğlu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ardından Beşyol Meydanı'nda esnafı ziyaret eden Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

        Abdulkadir Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte birçok yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi.

        Gittiği her ilde AK Parti teşkilatlarını ziyaret ettiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Bürokratlıktan geldim ama iyi bir AK Partiliyim. Teşkilatları ziyaret ediyorum. Burada heyecan ve gözlerinizde ışıltı gördüm. Önümüzdeki mahalli seçimlerde Van'ın haritadaki rengini Allah'ın izniyle değiştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildi. Vekillerimizle parlamentoda, Ankara'da beraber olacağız. Merkez ve ilçelerde gayret edersek ki o heyecanı, mutluluğu sizde görüyorum. Cumhurbaşkanımız haritaya baktığı zaman Van'ın renginin değiştiğini inşallah görecek. Şunu bilin, o akşam seçim sonuçları açıklandığında kulağım Van'da olacak. Sizin güçlü desteğinizle 'Helal olsun. Van'a yakışan da buydu' diyeceğiz. Yerel seçimlere 5-6 aylık gibi bir süre kaldı. Durmadan çalışacağız. Bu seçimi inşallah alacağız. Allah yardımcımız olsun."

        Programa, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve parti yöneticileri katıldı.

        Bakan Uraloğlu, MHP İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Van Çevre Yolu Şantiyesinde incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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