Van'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı

VAN (AA) - Van'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 21-27 Temmuz tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, 110,71 gram esrar, 0,17 gram eroin, 1,01 gram afyon sakızı, 3,58 gram sentetik uyuşturucu, 0,55 gram kokain ve 5,25 gram skunk ele geçirildi.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 17 şüpheli gözaltına alındı.