Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
VAN (AA) - Van'da farklı suçlardan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.
"Resmi belgede sahtecilik", "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.