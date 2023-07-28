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        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:16
        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “Hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 20 bin lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Firari hükümlünün üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 212 fişek, 16,74 gram esrar ve 0,55 gram taş kokain ele geçirildi.

        Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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