Van'da deniz polisi boğulma vakalarına karşı bilgilendirmede bulundu

VAN (AA) - Van'da 476 kişiye boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde asayişin sağlanması, can güvenliği, acil müdahale, arama kurtarma çalışmaları ile balıkçı ve gezinti teknelerinin denetimi çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 21-27 temmuz tarihlerinde yürütülen çalışmalarda kaçak inci kefali avcılığı yaptığı tespit edilen bir kişiye idari işlem yapıldı.

2. Van Denizi Yüzme Festivali'nde yardım isteyen 61 kişi polis botuyla karaya ulaştırıldı.

Edremit ve Tuşba sahil bandında 476 kişiye boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler anlatıldı.

Boğulmaktan kurtulma yolları hakkında yüz yüze bilgilendirme yapan deniz polisi broşür dağıttı.