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        Van'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 21:21
        Van'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı

        VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) akademisyenler tarafından yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı gerçekleştirildi.

        Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde görevli akademisyenler tarafından kampüs yerleşkesinde 10 dönümde kurulan bahçeye tıbbi ve aromatik bitkiler ekildi.

        Olgunlaşan bitkilerin hasadı törenle yapıldı.

        Hasada katılan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Kentte 30 dönüme kekik ve nane çayı ektiklerini belirten Görentaş, "Burada ekilen bitkilerle vatandaşlarımıza ve çiftçilerimize yardımcı oluyoruz. Hasat etkinliğimizin her yıl yapılması önem arz ediyor. Herkesin yerinde görmesi tıbbi ve aromatik bitkilerin yayılmasına katkı sağlayacak. Önümüzdeki yıl daha geniş katılımla hasat yapacağız." dedi.

        Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, 300'den fazla bitki yetiştirdiklerini ifade etti.

        Yerel buğday çeşitlerinin üretimini de yaptıklarını anlatan Tunçtürk, "Yaklaşık 10 yıldır ekinezya, melisa, ada çayı, kekik, lavanta ve nane çeşitleri üretiyoruz. Bitkilerin bölgede nasıl yetiştirildiği, nelere dikkat edilmesi ve nerelerden temin edilmesi gerektiği ile ilgili bilgileri her yıl hasat bayramına gelen çiftçilerimize ve halkımıza anlatıyoruz." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan öğrenci Berfin Eriş de "Arkadaşlarımla beraber hasat etkinliğine geldik. Burası doğaseverler için çok güzel bir yer. İnanılmaz bitki çeşitliliği mevcut. Normalde göremediğimiz bitkileri gördük. Herkesi buraya bekliyordum." ifadelerini kullandı.

        Programa, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya, Tuşba Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Veziroğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, ziraat mühendisleri, akademisyenler, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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