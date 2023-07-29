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        Koruma altına alınan kırlangıç yuvaları, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 13:01
        Koruma altına alınan kırlangıç yuvaları, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

        VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesindeki kırlangıç yuvaları, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi.

        İlçenin Haydarbey Mahallesi'nde, daha önce inşaat için kum çıkarılan tepenin yamacına yüzlerce kuş yuva yaptı.

        Koruma altına alınan ve jandarma ekiplerince sürekli denetlenen bölge, fotoğrafseverler tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

        Fotoğrafçılar, yüzlerce kuşun yuva yaptığı yamaçta en iyi fotoğrafı çekmek için ter döküyor.

        Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Mesut Özlek, AA muhabirine, arkadaşlarıyla bu güzelliği yerinde görüp fotoğraflamak için bölgeye geldiğini anlattı.

        Özlek, "Jandarma ekiplerinin burayı koruduğunu görmek bizi mutlu etti. Ortaya çok güzel ve doğal bir oluşum çıkmış. Biz de doğa fotoğrafçıları olarak bu anları ölümsüzleştirmeye geldik. Çok güzel fotoğraflar çektik. Kaymakam beye, vatandaşlara ve jandarma ekiplerine duyarlılıklarından ötürü çok teşekkür ederiz." dedi.

        Gamze Tunç ise "Buraya geldiğimizde bu kadar kuşun yuvalarını nasıl karıştırmadan bulduklarını görünce çok şaşırdık. Çünkü hepsi yan yana. Harika bir görüntü. Fotoğraf açısından çok verimli bir gün geçirdik. İnşallah buranın korunması uzun yıllar sürer." diye konuştu.

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