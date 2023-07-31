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        Van'da geçen hafta 2 ton 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:42
        Van'da geçen hafta 2 ton 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        VAN (AA) - Van'da geçen hafta 2 ton 90 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24-30 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 2 ton 90 kilogram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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