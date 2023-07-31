Van'da asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheli tutuklandı

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 41 şüpheliden 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 24-30 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 89 yıl hapis cezası bulunan 34 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 30'u Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, 91 kişi ve 94 araç sorgulaması yapan ekipler, yüksek sesle müzik yayını yapan ve sigortasız araç kullanan iki kişi hakkında idari işlem yaptı.

Operasyonlarda 6 tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, bıçak, fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.