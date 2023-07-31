Tuşba Belediyesi kadın kursiyerlere yönelik gezi düzenlendi
VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesince, Toplum Yaşam Merkezi'ndeki kurslarda eğitim gören 250 kadın kursiyere yönelik gezi düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklarıyla birlikte araçlarla alınan kursiyerler, Ayanıs Kadınlar Plajı'na götürüldü.
Burada yarışma ve etkinliklere katılan, gölde yüzen kursiyerler, müzik kursundaki gençlerin müzik dinletisiyle güzel zaman geçirdi.
Kursiyerlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Salih Akman, hayata geçirdikleri projelerle insanların hayatına dokunmaya devam ettiklerini belirtti.
Kadınlar, ikramların ardından evlerine bırakıldı.