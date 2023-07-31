Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tuşba Belediyesi kadın kursiyerlere yönelik gezi düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 13:36
        Tuşba Belediyesi kadın kursiyerlere yönelik gezi düzenlendi

        VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesince, Toplum Yaşam Merkezi'ndeki kurslarda eğitim gören 250 kadın kursiyere yönelik gezi düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklarıyla birlikte araçlarla alınan kursiyerler, Ayanıs Kadınlar Plajı'na götürüldü.

        Burada yarışma ve etkinliklere katılan, gölde yüzen kursiyerler, müzik kursundaki gençlerin müzik dinletisiyle güzel zaman geçirdi.

        Kursiyerlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Salih Akman, hayata geçirdikleri projelerle insanların hayatına dokunmaya devam ettiklerini belirtti.

        Kadınlar, ikramların ardından evlerine bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"

        Benzer Haberler

        Doğaseverler Müküs Çayı'nın serin suyunda rafting yaptı
        Doğaseverler Müküs Çayı'nın serin suyunda rafting yaptı
        Van'da asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheli tutuklandı
        Van'da asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheli tutuklandı
        Van'da geçen hafta 2 ton 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da geçen hafta 2 ton 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı