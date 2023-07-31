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Van'da binlerce meyve fidanı vatandaşlara dağıtılacak

AA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Orman İşletme Müdürlüğünün fidan yetiştirme sahasında incelemelerde bulundu.

Van'da binlerce meyve fidanı vatandaşlara dağıtılacak

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Orman İşletme Müdürlüğünün fidan yetiştirme sahasında incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, müdürlüğün fidan yetiştirme sahasını ziyaret eden Balcı, çalışmalar hakkında Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli'den bilgi aldı.

Ekiplere çalışmalarında başarı dileyen Balcı, Van'da meyvecilik kültürüne katkı sunacak 2 milyon 700 bin fidanı projesi kapsamında yetiştirilecek meyve fidanlarını kentin bereketli topraklarıyla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Balcı, kenti meyve fidanlarıyla süsleyeceklerini vurguladı.

Meyvecilik projesi kapsamında şu ana kadar 102 bin 810 ceviz, 20 bin 861 armut, 68 bin 630 elma, 9 bin 800 ayva, 22 bin 453 kayısı, 17 bin 141 kiraz, 5 bin 919 badem, 1022 erik, 523 vişne, 350 asma fidan vatandaşlara dağıtıldı.

İlerleyen süreçte vatandaşlara fidan dağıtımının devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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