Van'da geçen terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 25 kişi yakalandı
VAN (AA) - Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 1-31 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 14 PKK/KCK, 10 FETÖ ve 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.