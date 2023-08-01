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        Van'da geçen ay 2 ton 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:02
        Van'da geçen ay 2 ton 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        VAN (AA) - Van'da geçen ay düzenlenen operasyonlarda 2 ton 90 kilo 366 gram uyuşturucu ele geçirildi, 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-31 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 2 ton 90 kilo 138 gram esrar, 8,8 gram skunk, 27,35 gram eroin, 0,55 gram kokain, 66,86 gram sentetik kannabinoid, 124,14 gram sentetik uyuşturucu, 1,01 gram afyon sakızı, 54 hap, 306 kök kenevir ele geçirildi.

        Operasyonlarda 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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