Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:27
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        VAN (AA) - Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda, tabanca, tarihi eser, gümrük kaçağı akaryakıt, sigara, telefon ve safran ele geçirildi, 50 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-31 Temmuz'da gerçekleştirilen 40 operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 1601 litre akaryakıt, 3 bin 344 paket sigara, 2 kurusıkıdan çevirme tabanca, 426 fişek, 3 şarjör, 283 telefon, 12 telefon aksesuarı, 47 cinsel içerikli malzeme, 225 elektronik sigara, 1 kilo 850 gram safran, 25 tarihi eser, 200 kilogram tütün, 1440 içi doldurulmuş makaron, 53 bin 200 boş makaron, 34,52 litre alkol ve sahte çek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da!
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da!
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup

        Benzer Haberler

        Van'da geçen ay farklı suçlardan aranan 103 şüpheli tutuklandı
        Van'da geçen ay farklı suçlardan aranan 103 şüpheli tutuklandı
        Van'da geçen ay göçmen kaçakçılığı yapan 9 kişi tutuklandı
        Van'da geçen ay göçmen kaçakçılığı yapan 9 kişi tutuklandı
        Van'da gönüllüler "arabadan inin bisiklete binin" sloganıyla pedal çevirdi
        Van'da gönüllüler "arabadan inin bisiklete binin" sloganıyla pedal çevirdi
        Van'da geçen ay 2 ton 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da geçen ay 2 ton 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da geçen terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 25 kişi yakal...
        Van'da geçen terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 25 kişi yakal...
        Van'da, 'Kadına yönelik şiddet' ile ilgili bu kez de erkekler bilgilendiril...
        Van'da, 'Kadına yönelik şiddet' ile ilgili bu kez de erkekler bilgilendiril...