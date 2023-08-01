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        Van'da atlı birlikler, vatandaşları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:38
        Van'da atlı birlikler, vatandaşları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi

        VAN (AA) - Van İl Jandarma Komutanlığı atlı timi, Van Gölü'nde olası boğulma olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, plajda yaya ekiplerle devriye görevi yapan atlı tim, gölde meydana gelebilecek muhtemel boğulma olaylarına yönelik tedbirler almaya başladı.

        Can kayıplarını önlemek amacıyla Mollakasım Plajı'nda devriye görevi görev yapan atlı birlik, boğulma tehlikesine karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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