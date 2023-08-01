Van'da geçen ay boğulma tehlikesi yaşayan 62 kişi kurtarıldı

VAN (AA) - Van'da deniz polisi ekipleri, geçen ay boğulma tehlikesi yaşayan 62 kişiyi kurtardı, 8 bin 19 vatandaşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sahasında asayişin ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması, acil müdahale, arama kurtarma ve teknelerin denetimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 1-31 Temmuz'da boğulma tehlikesi yaşayan 62 kişiyi kurtararak polis botuyla karaya ulaştıran ekipler, kaçak inci kefali avcılığı yapan ve seyir feneri yanmayan yolcu teknesi kullandığı belirlenen 2 kişi hakkında idari işlem yaptı.

Suçta kullanıldığı tespit edilen tabancayı gölden çıkaran ekipler, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki sahil bandında 8 bin 19 kişiyi boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirdi, 5 bin 579 broşür dağıttı.