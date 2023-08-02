Van'da "Mollakasım Halk Plajı" 6. kez mavi bayrağa layık görüldü

VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinin Mollakasım Mahallesi'ndeki halk plajı, 6. kez mavi bayrağa layık görüldü.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada, Mollakasım Halk Plajı'na Uluslararası Türkiye Çevre Eğitim Vakfınca (TÜRÇEV) "mavi bayrak" ödülünün 6. kez verildiği belirtildi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı ziyaret eden TÜRÇEV Ulusal Koordinatörü Almila Kından Cebbari, sahilde dalgalandırılacak mavi bayrağı takdim etti.

Akman, altıncı kez bayrağı almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Van Gölü'ne elbirliğiyle sahip çıkılması gerektiğini belirten Akman, şunları kaydetti:

"Mavi bayrak almak için bu yıl da başvuruda bulunduk. Tüm kriterleri yerine getirdiğimiz için bayrağı almaya hak kazandık. Van Gölü'nün turkuaz mavisi suyu, eşine az rastlanılan koylarının güzelliği aldığımız ödülle bir kez daha tescillendi. Mavi bayrak bu yıl da plajımızda dalgalanacak."