Van'da vatandaşlar sigaranın zararları konusunda bilgilendirildi

VAN (AA) - Van'da vatandaşlara sigara kullanımının kısa ve uzun vadede olumsuz etkileri konusunda bilgi verildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Yeşilay Şubesi ile İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünce Hacıbekir Mahallesi'ndeki kültür merkezinde "sağlıklı nesiller için tütün bağımlılığı ile mücadele" semineri düzenlendi.

Seminerde katılımcılara, sigaranın içindeki zararlı maddeler, sigara kullanımının kısa ve uzun vadede olumsuz etkileri, sigaranın tetiklediği hastalıklar, pasif içicilik ve sigarayı bıraktıktan sonra vücutta yaşanan değişimlerle ilgili bilgi verildi.

Seminere daire başkanları, doktorlar, Yeşilay temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.