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        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:10
        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        VAN (AA) - Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

        HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, 2012'de 13 yaşındaki kızının dağa kaçırıldığını söyledi.

        Kızına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

        "Evlat nöbetini sürdüren acılı bir anneyim. Yıllardır HDP ve PKK'ya karşı mücadele veriyorum. İnsan hakları savunucuları her gün Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını istiyor. Peki bunlar gözü yaşlı anne ve babaları hiç mi görmüyorlar. Bizi de görsün, duysunlar, çocuklarımızı getirsinler. Çocukları dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Evlatlarımızı istiyoruz. Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Geri adım atmayacağım. Düşmanın karşısına dimdik duracağım. Kızım, eğer beni duyuyor, görüyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol."

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