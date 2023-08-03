Van Büyükşehir Belediyesi, boşa akan dere suyunu tarım arazileriyle buluşturdu

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesi Çörekli Mahallesi'nde yıllardır boşa akan dere suyunu tarım arazileri ile buluşturarak üretimde verimliliği artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla uzun süredir boşa akan ve verim alınamayan dere suyunu kanala bağlayarak tarım arazilerine ulaştırdı.

2 bent, 3 yol geçidiyle 84 metre betonarme duvar ve 11 sel geçidinin yer aldığı 5 kilometre uzunluğundaki kanal sayesinde 150 hektar alan suyla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sinan Hakan, yapılan çalışmalarla bölgede verimliliğin artacağını belirtti.

Mahalle Muhtarı Fahrettin Sönmez ise sularının olmamasından dolayı çok zorluk çektiklerini söyledi.

Var olan dere suyunun arazilerine ulaşamadığını söyleyen Sönmez, "Kanal toprak olduğundan dolayı 5 saat içinde suyumuz toprakta kayboluyordu. Bu nedenle verim alamıyorduk. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına durumu bildirdik. Sağ olsunlar çalışmayı başlatıp kısa sürede teslim ettiler. Şimdi verimimiz artacak. Kanalla beraber bentler de yapıldı. Mahalle sakinleri adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.