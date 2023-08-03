Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Van'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 23:00
        Van'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu

        VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren 2 çocuk hayatını kaybetti.

        Çubuklu Mahallesi’nde sulama göletine serinlemek için giren Yusuf Bulut (15) ve Mahsum Özbey (16) bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Ekipler, suda yaptıkları arama çalışmaları sonucunda çocukların cansız bedenine ulaştı.

        Cesetler Van'daki Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, yakınları olay yerine geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Maçta 2 gol 1 kırmızı!
        Maçta 2 gol 1 kırmızı!
        Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
        Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Beşiktaş maçı öncesi gerginlik!
        Beşiktaş maçı öncesi gerginlik!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        70 yıllık alışkanlık!
        70 yıllık alışkanlık!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

        Benzer Haberler

        Van'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Van'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Van'da kadınlara yönelik kanser türleri ve erken tanı semineri düzenlendi
        Van'da kadınlara yönelik kanser türleri ve erken tanı semineri düzenlendi
        Van Büyükşehir Belediyesi, boşa akan dere suyunu tarım arazileriyle buluştu...
        Van Büyükşehir Belediyesi, boşa akan dere suyunu tarım arazileriyle buluştu...
        Evlat nöbetindeki anne: Kızım senin yerin orası değil, gel teslim ol
        Evlat nöbetindeki anne: Kızım senin yerin orası değil, gel teslim ol
        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Van Gölü'nde suların çekilmesiyle karaya oturan teknelerin bulunduğu barına...
        Van Gölü'nde suların çekilmesiyle karaya oturan teknelerin bulunduğu barına...