Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tuşba'da taziye evleri ve Kur'an kurslarına masa ve sandalye desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuşba'da taziye evleri ve Kur'an kurslarına masa ve sandalye desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde taziye evleri ve Kur'an kurslarına masa ve sandalye desteğinde bulunuldu.

        Tuşba Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, taziye kabullerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve rahat bir ortamda taziye kabullerinin gerçekleşmesi için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, muhtarlar, cami ve Kur'an kurslarının görevlileri ile vatandaşlardan gelen talepler üzerine 18 mahallede bulunan Kur'an kursları ile taziye evlerine 250 masa ve bin sandalye desteği verildi.

        Belediye Başkanı Salih Akman, mutlu günlerinde olduğu gibi acı günlerinde de vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Akman, "Taziye evleri olmazsa olmazımızdır. Şemsibey, Seyrantepe ve Beyüzümü mahallelerinde yeni kurulan taziye evleri olmak üzere 18 mahallemizde bulunan Kur'an kursu ile taziye evlerine 250 masa ve bin adet sandalye desteğinde bulunduk. Göreve geldiğimizden bu yana ise ilçe genelinde bulunan Kur'an kursları ile taziye evlerine 520 masa, 2 bin 145 sandalye dağıttık. Ayrıca taziye evleri ile ibadethanelere demir, çimento, briket, çatı sacı, halı ve koltuk yardımlarında bulunduk." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vurmuştu! İşte tetiği çeken bekçinin ifadesi!
        9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vurmuştu! İşte tetiği çeken bekçinin ifadesi!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Pes" dedirten görüntü! Camdan sarkıp vurmaya çalıştı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Pes" dedirten görüntü! Camdan sarkıp vurmaya çalıştı!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde önemli operasyon! Kurye sorumlusu öldürüldü!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde önemli operasyon! Kurye sorumlusu öldürüldü!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!

        Benzer Haberler

        Van'da, yılın ilk 7 ayında 3 ton 693 kilo uyuşturucu ele geçti; 192 kişi tu...
        Van'da, yılın ilk 7 ayında 3 ton 693 kilo uyuşturucu ele geçti; 192 kişi tu...
        Van'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu
        Van'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu
        Van'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Van'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Van'da kadınlara yönelik kanser türleri ve erken tanı semineri düzenlendi
        Van'da kadınlara yönelik kanser türleri ve erken tanı semineri düzenlendi
        Van Büyükşehir Belediyesi, boşa akan dere suyunu tarım arazileriyle buluştu...
        Van Büyükşehir Belediyesi, boşa akan dere suyunu tarım arazileriyle buluştu...
        Evlat nöbetindeki anne: Kızım senin yerin orası değil, gel teslim ol
        Evlat nöbetindeki anne: Kızım senin yerin orası değil, gel teslim ol