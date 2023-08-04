Tuşba'da taziye evleri ve Kur'an kurslarına masa ve sandalye desteği

VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde taziye evleri ve Kur'an kurslarına masa ve sandalye desteğinde bulunuldu.

Tuşba Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, taziye kabullerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve rahat bir ortamda taziye kabullerinin gerçekleşmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, muhtarlar, cami ve Kur'an kurslarının görevlileri ile vatandaşlardan gelen talepler üzerine 18 mahallede bulunan Kur'an kursları ile taziye evlerine 250 masa ve bin sandalye desteği verildi.

Belediye Başkanı Salih Akman, mutlu günlerinde olduğu gibi acı günlerinde de vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Akman, "Taziye evleri olmazsa olmazımızdır. Şemsibey, Seyrantepe ve Beyüzümü mahallelerinde yeni kurulan taziye evleri olmak üzere 18 mahallemizde bulunan Kur'an kursu ile taziye evlerine 250 masa ve bin adet sandalye desteğinde bulunduk. Göreve geldiğimizden bu yana ise ilçe genelinde bulunan Kur'an kursları ile taziye evlerine 520 masa, 2 bin 145 sandalye dağıttık. Ayrıca taziye evleri ile ibadethanelere demir, çimento, briket, çatı sacı, halı ve koltuk yardımlarında bulunduk." dedi.