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        Van'da 514 personelle "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:06
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        Van'da 514 personelle "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yapıldı
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        VAN (AA) - Van'da 514 personelin katılımıyla "Huzurlu sokaklar uygulaması" gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 2 Ağustos'ta mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla uygulama yapıldı.

        514 personelin katıldığı uygulamada, 9 bin 373 kişinin sorgulaması yapıldı, 2 bin 385 araç kontrol edildi.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı, 12 sürücüye 11 bin 605 lira cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

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