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        Özalp Kaymakamı Nasır, selden hasar gören mahallede inceleme yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 20:47
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        Özalp Kaymakamı Nasır, selden hasar gören mahallede inceleme yaptı
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        VAN (AA) - Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, selden etkilenen mahallede incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Nasır, selden hasar gören Aşağı Turgalı Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Nasır, bölgede inceleme yaptıktan sonra ilgililerden bilgi aldı.

        Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Duran Vuranok, İlçe Emniyet Amiri Efe Kazım Yılmaz ve kurum amirleri de hazır bulundu.

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