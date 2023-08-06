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        Serinlemek için Van Gölü'ne giren genç boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 17:56
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        Serinlemek için Van Gölü'ne giren genç boğuldu
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        VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde, serinlemek için Van Gölü'ne giren gencin cansız bedeni bulundu.

        Çelebibağı Mahallesi yakınlarında göle giren 16 yaşındaki Muhammet Kabir Pacal, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gölde arama yapan ekipler, boğulan Pacal'ın cansız bedenine ulaştı.

        Cenaze, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan Pacal'ı kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren 51 yaşındaki Murat Koç, hastanede tedavi altına alındı.

        Koç'un, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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