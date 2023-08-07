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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:54
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, sigara, makaron ve elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Temmuz-6 Ağustos'ta gerçekleştirilen 4 operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 bin 100 paket sigara, 242 bin 800 boş makaron ve 46 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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