Van'da 605 kök Hint keneviri ve 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

VAN (AA) - Erciş'te 605 kök Hint keneviri ile 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçedeki bir ev ve eklentilerinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine jandarma ekiplerince 5 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 605 kök Hint keneviri ve 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.