Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde farklı suçlardan 26 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 26 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince dün düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.