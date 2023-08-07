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        Van'da jandarma ekipleri 570 kadına KADES'i tanıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 13:55
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        Van'da jandarma ekipleri 570 kadına KADES'i tanıttı
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        VAN (AA) - Van'da jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Van Kalesi Parkı'nda 570 kadına, Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımı, uygulamanın cep telefonuna yüklenmesi hakkında bilgiler verdi.

        Vatandaşlara broşür de dağıtan ekipler, "Kadına El Kalkamaz" mottosu çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla 350 erkeği de bilgilendirdi.

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