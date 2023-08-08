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        Van'ın milli boksörleri Brezilya ve Çin'de şampiyon olmak için çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:13
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        Van'ın milli boksörleri Brezilya ve Çin'de şampiyon olmak için çalışıyor
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        VAN (AA) - NEVZAT UMUT UZEL - Van'da antrenörleri ve öğretmenleri tarafından spora kazandırılan ve boksta önemli başarılara imza atan 6 boksör, milli takım formasıyla katılacakları Çin ve Brezilya'daki dünya şampiyonalarında birinciliği hedefliyor.

        Van'da eğitim gördükleri okullarda yetenekleri keşfedilerek boks takımına katılmaları sağlanan sporcular, kendilerini geliştirerek yükseldikleri milli takımda, yeni başarılar elde etmek için ringlerde yumruk sallıyor.

        Bu ay Brezilya'da yapılacak Liseler Arası Gençler Dünya Şampiyonası ile 2 ay sonra Çin'de gerçekleştirilecek Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonasına katılacak olan sporcular, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde boks milli takım antrenörü Ayhan Öz nezaretinde günde 4 saat antrenman yapıyor.

        Takıma yeni katılan kardeşlerine de örnek olan milli boksörler, ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya kazanmak için ter döküyor.

        Sporcuları şampiyonalara hazırlayan boks milli takım antrenörü Ayhan Öz, AA muhabirine, 4 sporcusunun Liseler Arası Gençler Dünya Şampiyonasına, 2 sporcusunun da Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonasına katılacağını söyledi.

        - Ayhan Öz: "Takımımızda çok başarılı sporcular var"

        Bu yıl çeşitli kategorilerde 9 Türkiye şampiyonluğu elde ettiklerini belirten Öz, Brezilya ve Çin'den de sporcularının altın madalyayla döneceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

        Sporcuların disiplinli çalışmayla önemli başarılara ulaştığını, milli takım forması giyebilmek için büyük çaba gösterdiğini anlatan Öz, şöyle konuştu:

        "Takımımızda çok başarılı sporcular var. Hepsi birbiriyle yarışıyor. Yeni katılanlar da milli takım forması giymek ve şampiyonluklar kazanmak için emek harcıyor. Milli sporcularımızın kazandığı başarılar altyapıdaki kardeşleri için güzel bir örnek oluyor. Yaptığımız spor, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını ve vatana millete hayırlı bir evlat olmalarını sağlıyor. Bu sporcuların desteklenmesini istiyoruz. Bu konuda bizi yalnız bırakmayan Sayın Valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ederiz."

        - Milli sporcu Ahmet Peker: "Ülkemi gururlandırmak istiyorum"

        4 kez Türkiye şampiyonu ve bir kez Avrupa üçüncüsü olan Ahmet Peker ise antrenmanları ve hazırlık sürecini iyi değerlendirdiğini belirtti.

        Dünya şampiyonasında derece yapmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Peker, "Antrenman yapabilmek için her gün 14 kilometre yürüyorum. Hocalarım bana çok büyük destek veriyor. Her zaman beni motive ediyor. Onların emeğini boşa çıkarmak istemiyorum. Brezilya'da şampiyonluk kazanıp ülkemi gururlandırmak istiyorum." dedi.

        Hedefi olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu belirten milli boksör Evin Erginoğuz da gelecekte antrenör olarak milli sporcular yetiştirmek, hocalarının yolundan gitmek istediğini söyledi

        Van'da boks dalında şampiyonluk elde eden ilk sporculardan biri olduğunu anlatan Erginoğuz, bu başarısını sürdürmeyi hedeflediğini kaydetti.

        8 yaşındayken abisinin ısrarıyla boksa başlayan Furkan Avar ise , Brezilya'da şampiyon olacağına inandığını, bunun için her gün 4 saat antrenman yaptığını ifade etti.

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