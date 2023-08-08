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        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:31
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        Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        VAN (AA) - Van'da 10 farklı suçtan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Komutanlığı, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 10 farklı suçtan hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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