Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
VAN (AA) - Van'da 10 farklı suçtan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Komutanlığı, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 10 farklı suçtan hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.