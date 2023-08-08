Van Büyükşehir Belediyesi sahil yolundaki çalışmalarını sürdürüyor

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesinin "Sahil Yolu Projesi" ve 1100 dönümlük alandaki rekreasyon çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje ile vatandaşların Van Gölü sahillerini daha verimli değerlendirmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince, sahil yolunda PMT serimi, park alanında peyzaj çalışması yapılıyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ise 1100 dönümlük alandaki rekreasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil şeridinde yeşillendirme, peyzaj ile 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yolu yapılırken, bir taraftan da seyir terasları ve dinlenme alanları inşa ediliyor.

Çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da projenin kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.