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        İpekyolu Belediyesi Hüsrev Paşa Parkı'nın çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:47
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        İpekyolu Belediyesi Hüsrev Paşa Parkı'nın çalışmalarını sürdürüyor
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        VAN (AA) - İpekyolu Belediyesince yaptırılan Hüsrev Paşa Parkı'nda çalışmalar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 90 bin metrekarelik alana inşa edilen park, sosyal donatılar, tenis kortu, paintball, mini golf, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor sahalarıyla vatandaşların kısa süre sonra vatandaşların hizmetine sunulacak.

        Parkta çocuklar için oluşturulan eğlence merkezi ve kapalı kafe de bulunacak.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Hüsrev Paşa Parkı, bölgeye canlılık ve renk katacak sosyal donatılar, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor sahaları ve çocuk eğlence merkezi ile donatılmıştır. Amacımız, İpekyolu ilçemizin sakinlerine yeni ve modern bir yeşil alan sunarak, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını teşvik etmektir." diye konuştu.

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