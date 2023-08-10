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        Van'da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:22
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        Van'da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor
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        VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü kıyısı başta olmak üzere bataklık, sazlık, park ve mesire alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı 24 ekipten oluşan 60 personel ilaçlama yapıyor.

        Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanan ekipler, vatandaşların park, bahçe ve mesire alanlarında daha rahat vakit geçirmeleri için mesai harcıyor.

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