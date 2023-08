"Bir Sahil Şehri Edremit" kitabının tanıtımı yapıldı

VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediyesince hazırlanan "Bir Sahil Şehri Edremit" kitabının tanıtım toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tanıtım toplantısına katılan Kaymakam Yücel Erdem, "Bir Sahil Şehri Edremit" isimli kitabın çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Edremit'in çok özel bir ilçe olduğunu belirten Yücel, "Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve akademisyenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kitap, Edremit'in biyolojik çeşitliliğinden tarihine, ekonomisinden sosyo-kültürel yapısına kadar birçok başlığı ortaya koymuş. Bu kitabın ilerleyen zamanlarda her anlamda çok büyük katkılarını göreceğiz. Akademik anlamda büyük bir eksiklikti. Kitap, bu boşluğu büyük oranda doldurdu." diye konuştu.

Belediye Başkanı Say ise 2 yıl önce başladıkları çalışmayı nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Her kütüphanede, her evde bu kitabın yerini alacağını dile getiren Say, şunları kaydetti:

"Edremit'in tarihini, kimliğini ortaya koyan bu çalışmayı herkesin okuması gerekiyor. Bu özgün çalışmaya emek veren, zaman ayıran ve çalışmalarını bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Büyük emekler verilerek hazırlanan bu akademik eseri yayınlatmış olmak benim için apayrı bir mutluluk. Yol yaptık, asfalt yaptık, birçok sosyal belediyecilik faaliyeti yürüttük ama bu kitap hakikaten çok kıymetli bir eser oldu. Kültür Müdürlüğümüz, Basın Müdürlüğümüz ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitemiz başta olmak üzere birçok kişi, kurum ve kuruluşumuzun bu eserde yadsınamaz katkısı oldu."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suvat Parin de "Edremit, bugün olduğu gibi dün de çok güzide bir yerleşim yeri olmuştur. Kültürel, dinsel ve toplumsal açıdan farklı birçok medeniyete mihmandarlık yapmıştır. Van Gölü'ne nazır konumu tarih boyunca Edremit'i sayfiye ve mesire alanlarının yoğunlaştığı bir yerleşim yeri haline getirmiştir. Bir bütün olarak bakıldığında aslında hem tarihsel hem de ekolojik anlamda Edremit eşsiz bir koleksiyon özelliği gösteriyor. Fakat bu nadide koleksiyonun gün yüzüne çıkartılmış çok az parçası var. Bu kitap çalışması bir bakıma, Edremit'in yitik hafızasına bir katkı, kaybolan koleksiyonun parçalarını gün yüzüne çıkartma amacı taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Say ve Parin, imzaladıkları ilk kitabı Kaymakam Erdem'e hediye etti.